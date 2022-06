Résultat de la législative à Saint-Gervais-la-Forêt : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Gervais-la-Forêt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Gervais-la-Forêt. En direct 18:06 - La coalition insoumise 2e pour ces législatives à Saint-Gervais-la-Forêt La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 30,89% à Saint-Gervais-la-Forêt avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant atteint 27,68% des suffrages dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - À Saint-Gervais-la-Forêt, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position A l'occasion du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Saint-Gervais-la-Forêt ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 34,29% des suffrages. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 27,68% des suffrages. La candidature Rassemblement National recueille 17,61% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Les chiffres de la participation au second tour des législatives 2022, un élément essentiel à Saint-Gervais-la-Forêt ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, parmi les 2649 personnes en âge de voter à Saint-Gervais-la-Forêt, 54,4% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,85% pour le second tour. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt sera dévoilé ce soir ! Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce 2e épisode des législatives à Saint-Gervais-la-Forêt, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Gervais-la-Forêt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste Reda Belkadi Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Fesneau Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Gervais-la-Forêt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Gervais-la-Forêt Marc Fesneau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,97% 34,29% Reda Belkadi (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,31% 27,68% Michel Chassier Rassemblement National 22,34% 17,61% Malik Benakcha Les Républicains 7,42% 6,11% Frank Martin Reconquête ! 4,50% 4,89% Gildas Vieira Divers 3,66% 3,74% Hervé Mesnager Parti radical de gauche 3,20% 3,31% Fabienne Pomi Ecologistes 1,40% 1,58% Alain Lombard Divers extrême gauche 1,21% 0,79% Participation au scrutin Circonscription Saint-Gervais-la-Forêt Taux de participation 50,20% 53,47% Taux d'abstention 49,80% 46,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,91% Nombre de votants 41 552 1 424

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt. Reste encore à savoir si les citoyens des 40 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription du Loir-et-Cher voteront comme ceux de Saint-Gervais-la-Forêt. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale atteint 53%. Marc Fesneau a obtenu 34% des votes à l'échelle de la commune. Reda Belkadi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Michel Chassier (Rassemblement National) recueillent 28% et 18% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Saint-Gervais-la-Forêt seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32,07% des suffrages au premier tour à Saint-Gervais-la-Forêt, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 19,75% et 19,04% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Gervais-la-Forêt avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 65,86% des votes, cédant ainsi 34,14% des votes à Marine Le Pen.