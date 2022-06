Résultat de la législative à Saint-Gervais-la-Forêt : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat à Saint-Gervais-la-Forêt pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les votants de Saint-Gervais-la-Forêt avaient donné 19,04% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première étape de la présidentielle 2022. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,21% et 2,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 28,12% à Saint-Gervais-la-Forêt pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Gervais-la-Forêt ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Au même moment, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Gervais-la-Forêt dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 32,07% des suffrages, au 1er round à Saint-Gervais-la-Forêt cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 19,75%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,04% et Éric Zemmour à 6,93%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Gervais-la-Forêt ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Gervais-la-Forêt, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,67% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,7% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Saint-Gervais-la-Forêt en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des précédentes législatives, le taux de participation avait représenté 53,15% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-Gervais-la-Forêt. Le taux de participation était de 45,6% au round numéro deux. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.