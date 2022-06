Résultat de la législative à Saint-Gratien : en direct

17:18 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Saint-Gratien ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront certainement sur les législatives à Saint-Gratien au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière élection, à Saint-Gratien, Jean-Luc Mélenchon se hissait à meilleure place de l'élection présidentielle avec 33,12% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,45%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 13,34% et Éric Zemmour à 7,48%.