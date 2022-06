En direct

18:56 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Saint-Grégoire ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Saint-Grégoire, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat de gauche avait atteint 16,71% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 8,15% et 2,29% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 27,15% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Grégoire.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Grégoire ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces indications des derniers jours se répéteront probablement sur les législatives à Saint-Grégoire au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Grégoire cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 45,5% des suffrages. Derrière, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 16,71%, puis Marine Le Pen à 8,29% et Yannick Jadot à 8,15%. Le président-candidat terminait à en revanche près de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Saint-Grégoire ? À Saint-Grégoire, l'une des clés de ces élections législatives 2022 sera l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe pourrait avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Saint-Grégoire. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 873 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,25% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,99% au premier tour. En comparaison, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Saint-Grégoire ? Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 59,83% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Grégoire avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 49,27% pour le second tour.