Résultat des législatives 2024 à Betton : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Betton : démographie et socio-économie impactent les législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Betton montrent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 8,07% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 406 hab/km² et 47,79% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux élevé de cadres, représentant 28,8%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,12%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,51%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (47,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Betton, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.