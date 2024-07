Résultat des législatives 2024 à Vignoc (35630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Au second tour, un score de 45,35% pour la gauche il y a deux ans La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont plus de 28% des votes qu'a glanés le bloc au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes en 2022. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,96% des suffrages à Vignoc. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 34,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,35% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Vignoc Le score du RN sera le grand sujet pour ces élections 2024, au niveau local. En analysant sommairement la progression du RN constatée lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Vignoc s'élève par ailleurs à 10 points en 2 ans. De quoi prévoir une installation durable du parti sur place, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour Ce score du premier tour est évidemment à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Vignoc, déjà couverte par la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avait aussi vu le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 39,33%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 15,88%. Vignoc choisira d'ailleurs Laurence Maillart-Méhaignerie au second tour, finalement en tête localement avec 54,65%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,35%.

20:05 - À Vignoc, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? D'après les projections des instituts diffusées jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella devrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des législatives. Le Front populaire pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République préserveraient jusqu'à 120 députés. Il faudra bien sûr tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble pour la République) a obtenu 38,3% des votes à Vignoc dimanche 30 juin dernier, lors du premier round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Tristan Lahais (Front populaire) et Bérénice Vanhaecke (Rassemblement National) avec respectivement 29,96% et 25,96% des votants. Les électeurs de la commune n'avaient pas choisi les bulletins de la même couleur politique que ceux de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, puisque Tristan Lahais s'y taillait la part du lion, avec cette fois 40,31% devant Laurence Maillart-Méhaignerie avec 34,24% et Bérénice Vanhaecke avec 17,43%.

19:21 - À Vignoc, la participation du premier tour éclipse celle des européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. À Vignoc, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,33%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 41,19% des votants de Vignoc, à comparer avec un taux d'abstention de 43,2% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du 2e tour des législatives 2024 à Vignoc ? À Vignoc, le taux d'abstention est indiscutablement un critère clé des élections législatives. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Vignoc était de 76,67%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,97% au premier tour. Au second tour, 54,43% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Vignoc ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 512 personnes en âge de voter dans la localité, 85,45% étaient allées voter. La participation était de 85,71% au second tour, c'est-à-dire 1 296 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à ramener les citoyens de Vignoc (35630) dans les isoloirs.

17:29 - Vignoc : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Vignoc, le scrutin est en cours. Dotée de 818 logements pour 2 202 habitants, la densité de la ville est de 129 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 044 foyers fiscaux. Dans la localité, 42% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 2,36% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,74% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,75%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 34 338 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Vignoc, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.