Résultat des législatives 2024 à Thorigné-Fouillard : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux d'abstention constitue sans aucun doute un critère important de ces élections législatives 2024. Les résidents de Thorigné-Fouillard ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 78,39%. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 284 personnes en âge de voter dans la ville, 81,36% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 82,19% au premier tour, soit 5 165 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,41% au premier tour et 60,3% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Thorigné-Fouillard ce soir ? Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Thorigné-Fouillard ?

17:29 - Thorigné-Fouillard : élections législatives et dynamiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Thorigné-Fouillard se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 33,71% de cadres supérieurs pour 8 582 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 424 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 2 465 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,63% des résidents sont des enfants, et 5,71% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Thorigné-Fouillard abrite une communauté diversifiée, avec ses 225 résidents étrangers, soit 2,62% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2965,22 €/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. Pour résumer, Thorigné-Fouillard incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.