19:27 - Quel résultat aux législatives de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait cumulé 11,44% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,8% et 2,27% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 20,51% à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin pour ces légilsatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ? L'élection présidentielle d'avril, à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,53% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 18,19%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,44% et Éric Zemmour à 9,33%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des votes à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être infléchir cette donne à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces élections législatives à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin À Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, l'une des clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. La situation géopolitique actuelle est de nature à inciter les électeurs de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45160) à se désintéresser du scrutin. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,06% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 19,7% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 3 140 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 2 254 personnes en âge de voter à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 48,4% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,3% au second tour.