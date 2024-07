Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-Saint-Mesmin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Chapelle-Saint-Mesmin

La composition démographique et socio-économique de la Chapelle-Saint-Mesmin définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,49% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,36%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 316 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,26% et d'une population étrangère de 6,28% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à la Chapelle-Saint-Mesmin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,01% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.