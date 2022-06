Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Maurienne - Election 2022 (73300) [PUBLIE]

12/06/22 22:23

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Savoie

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Savoie

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne est désormais connu. À Saint-Jean-de-Maurienne, les 4704 citoyens rattachés à la 3ème circonscription de la Savoie ont pris parti pour la représentante Les Républicains. Reste encore à déterminer si les électeurs des 94 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription de la Savoie voteront comme ceux de Saint-Jean-de-Maurienne. La participation parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative s'élève à 46%, ce qui représente 2 152 votants. Emilie Bonnivard a engrangé 44% des votes. Marie Dauchy (Rassemblement National) et Nathalie Krawezynski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 23% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-de-Maurienne Emilie Bonnivard Les Républicains 33,10% 43,64% Nathalie Krawezynski Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,76% 17,37% Marie Dauchy Rassemblement National 19,57% 22,93% Xavier Trosset Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,78% 8,66% Patricia Nowak Ecologistes 2,66% 1,69% Mikaël Florio Reconquête ! 2,13% 2,02% Vincent Thomazo Droite souverainiste 1,61% 1,74% Ghislaine Socquet-Juglard Ecologistes 1,48% 0,85% Pascale Trouvé Divers extrême gauche 0,90% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-de-Maurienne Taux de participation 52,66% 45,75% Taux d'abstention 47,34% 54,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,28% Nombre de votants 39 204 2 152

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-de-Maurienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Saint-Jean-de-Maurienne ? Les électeurs de Saint-Jean-de-Maurienne avaient livré 19,8% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,94% et 2,17% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement viser 25,91% à Saint-Jean-de-Maurienne pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À Saint-Jean-de-Maurienne, des sondages aussi convaincants ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Saint-Jean-de-Maurienne dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière échéance, à Saint-Jean-de-Maurienne, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 27,95% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,59%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 19,8% et Éric Zemmour à 8,03%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - À Saint-Jean-de-Maurienne, la grande inconnue de ces législatives reste l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Jean-de-Maurienne ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 72,26% au premier tour, c'est-à-dire 3 392 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français pourrait en effet priver les urnes de leurs citoyens à Saint-Jean-de-Maurienne (73300). 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Jean-de-Maurienne ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, 5 005 électeurs de Saint-Jean-de-Maurienne s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 45,71%). La participation était de 40,42% pour le deuxième round. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Saint-Jean-de-Maurienne pour ces législatives 9 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans l'unique circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne ce dimanche, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Et les 4694 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 5 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er tour.

Législatives 2022 à Saint-Jean-de-Maurienne : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 28,0% des votes au premier tour à Saint-Jean-de-Maurienne. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,6% et 19,8% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en rassemblant 50,6% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 49,4% des suffrages. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?