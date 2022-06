Résultat de la législative à Saint-Just-d'Ardèche : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Just-d'Ardèche dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Just-d'Ardèche sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Just-d'Ardèche. En direct 18:08 - La Nupes inexistante dans la ville il y a sept jours Le potentiel avant ces législatives à Saint-Just-d'Ardèche pour le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait être évalué à 24,48% dans la commune. Soit l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (officiellement) dans la circonscription, ce chiffre a très probablement rejailli sur la candidature de gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore impacter le second tour aujourd'hui. 15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Saint-Just-d'Ardèche ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Saint-Just-d'Ardèche. La candidature Rassemblement National a recueilli 35,08% des votes dimanche 12 juin pour le premier tour de la législative. La candidature Divers gauche décroche 30,69% des votes. A la troisième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 18,89% des votes. 13:30 - L'abstention à Saint-Just-d'Ardèche peut-elle encore monter lors du 2e tour des législatives ? Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des élections législatives ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,06% au sein de la commune, contre une participation de 77,61% au premier tour, ce qui représentait 1005 personnes. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Dimanche dernier, 46,62% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Just-d'Ardèche avaient pris part à l'élection. 10:30 - Les habitants de Saint-Just-d'Ardèche ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer A l'occasion de ces législatives 2022, la cité de Saint-Just-d'Ardèche dispose, comme au 1er, d'une dérogation rendant possible la clôture des bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18 heures dans certaines zones. Un sursis heureux pour certains habitants qui peineraient à se prononcer sur les finalistes alignés dans la seule circonscription que compte le territoire.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Just-d'Ardèche - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Just-d'Ardèche aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Hervé Saulignac Divers gauche Céline Porquet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Just-d'Ardèche - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Just-d'Ardèche

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Just-d'Ardèche Hervé Saulignac (Ballotage) Divers gauche 38,28% 30,69% Céline Porquet (Ballotage) Rassemblement National 23,32% 35,08% Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,12% 18,89% Michel Valla Divers droite 10,34% 3,88% Marie Élisabeth Flach Reconquête ! 3,79% 3,54% Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche 1,78% 1,52% Boris Tzaprenko Ecologistes 1,60% 1,85% Erick Le Loher Droite souverainiste 1,53% 2,53% Pascal Chambonnet Divers extrême gauche 1,13% 1,18% Clara Madeira Régionaliste 1,12% 0,84% Participation au scrutin Circonscription Saint-Just-d'Ardèche Taux de participation 51,06% 46,62% Taux d'abstention 48,94% 53,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73% 1,48% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,82% Nombre de votants 40 492 607

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Just-d'Ardèche est tombé. Au sein de la 1ère circonscription de l'Ardèche, les 1302 électeurs de Saint-Just-d'Ardèche ont jeté leur dévolu sur la candidate Rassemblement National. L'abstention s'élève à 53% des citoyens figurant dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 695 non-votants). Au niveau de la commune, Céline Porquet a engrangé 35% des suffrages. En 2e position, Hervé Saulignac (Divers gauche) obtient 31% des voix. Severine Gineys (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 19% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Saint-Just-d'Ardèche. Les citoyens de 96 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Ardèche.

Législatives 2022 à Saint-Just-d'Ardèche : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Saint-Just-d'Ardèche (07700) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 35,4% des suffrages au premier tour à Saint-Just-d'Ardèche. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,5% et 16,9% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Just-d'Ardèche grâce à 62,9% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 37,1% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.