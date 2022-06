En direct

19:06 - Du côté de la gauche, les 24,51% de Mélenchon à Saint-Leu-la-Forêt regardés de près Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Leu-la-Forêt, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 24,51% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,59% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 32,17% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Leu-la-Forêt ? L'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national a courru après les 20%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Leu-la-Forêt ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La dernière présidentielle, à Saint-Leu-la-Forêt cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 32,19% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 24,51%, puis Marine Le Pen à 14,5% et Éric Zemmour à 8,8%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des voix au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Saint-Leu-la-Forêt reste la participation L'un des critères principaux du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention à Saint-Leu-la-Forêt. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les tarifs du gaz et de l'essence sont capables de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Leu-la-Forêt. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 27,77% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,38% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Leu-la-Forêt ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 16 001 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections législatives de 2017, 57,46% des électeurs de Saint-Leu-la-Forêt avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,14% au round deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.