17:29 - Taverny : quand les données démographiques façonnent les urnes

A mi-chemin des législatives, Taverny foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27 025 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 054 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,28% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 2 246 résidents étrangers, représentant 8,44% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,93%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2736,17 euros par mois. À Taverny, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.