Résultat des législatives à Saint-Magne-de-Castillon - 2e tour élection 2022 (33350) [DEFINITIF]

19/06/22 20:27

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Saint-Magne-de-Castillon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription de la Gironde

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Magne-de-Castillon Sandrine Chadourne Rassemblement National - 52,76% Florent Boudié Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 47,24% Participation au scrutin Circonscription Saint-Magne-de-Castillon Taux de participation - 46,55% Taux d'abstention - 53,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 4,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 2,71% Nombre de votants - 701

Le résultat de l'élection législative à Saint-Magne-de-Castillon a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les 1506 citoyens de Saint-Magne-de-Castillon de la 10ème circonscription de la Gironde. Dorénavant, c'est le résultat des européennes à Saint-Magne-de-Castillon en 2024 qui constituera le prochain gros temps fort politique pour la ville. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote de la commune pour la 10ème circonscription de la Gironde atteint 53.45%. Dans la finale qui la confrontait à Florent Boudié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Sandrine Chadourne a ainsi rassemblé 52.76% des voix. Florent Boudié obtient 47.24% des voix. Reste encore à savoir si les habitants des 103 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Saint-Magne-de-Castillon.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Magne-de-Castillon Florent Boudié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,70% 33,62% Sandrine Chadourne (Ballotage) Rassemblement National 28,03% 33,76% Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,40% 16,17% Gonzague Malherbe Reconquête ! 6,22% 8,15% Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche 4,90% 4,58% Amélie Guilbert Ecologistes 1,46% 0,72% Catherine Fleury Droite souverainiste 1,43% 1,14% Hélène Halbin Divers extrême gauche 1,22% 1,00% Angélique Dejong-Pauss Divers 0,63% 0,86% Muriel Bernard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Magne-de-Castillon Taux de participation 51,17% 47,21% Taux d'abstention 48,83% 52,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81% 0,14% Nombre de votants 42 610 711

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Magne-de-Castillon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Magne-de-Castillon. En direct 18:49 - La Nupes était arrivée sur la 3e marche à Saint-Magne-de-Castillon il y a une semaine Une des clés de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Magne-de-Castillon, son candidat avait enregistré 16,17% des suffrages lors du premier tour. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,41%, 2,33%, 1,34% et 2,06% le 10 avril. Ce sont donc 20,14% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saint-Magne-de-Castillon. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Saint-Magne-de-Castillon ? Au soir du premier tour des élections législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Saint-Magne-de-Castillon ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 33,76% des suffrages. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 33,62% et 16,17% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Saint-Magne-de-Castillon La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. La semaine dernière, 52,79% des électeurs à Saint-Magne-de-Castillon avaient boudé les urnes. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1501 personnes en âge de voter dans la commune, 76,48% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 75,62% au premier tour, c'est-à-dire 1135 personnes. 10:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote de Saint-Magne-de-Castillon ? Les caractéristiques de ce 2e volet des législatives 2022 à Saint-Magne-de-Castillon sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer le nombre de participants.

Législatives 2022 à Saint-Magne-de-Castillon : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,23% des suffrages au premier tour à Saint-Magne-de-Castillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien député européen avaient obtenu 21,58% et 14,41% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Magne-de-Castillon gratifiée de 55,72% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 44,28% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Saint-Magne-de-Castillon seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ?