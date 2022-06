Résultat de la législative à Saint-Magne-de-Castillon : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Magne-de-Castillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Magne-de-Castillon ? À Saint-Magne-de-Castillon, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat pourrait bénéficier au camp de l'abstention à Saint-Magne-de-Castillon. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 23,52% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 24,38% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Saint-Magne-de-Castillon ? Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux de participation avait atteint 51,84% au premier tour au sein de Saint-Magne-de-Castillon. Le taux de participation était de 45,83% au deuxième tour. 09:30 - Les citoyens de Saint-Magne-de-Castillon ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Saint-Magne-de-Castillon et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Magne-de-Castillon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Magne-de-Castillon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sandrine Chadourne Rassemblement National Florent Boudié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Fleury Droite souverainiste Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche Muriel Bernard Divers gauche Gonzague Malherbe Reconquête ! Amélie Guilbert Ecologistes Hélène Halbin Divers extrême gauche Angélique Dejong-Pauss Divers

Législatives 2022 à Saint-Magne-de-Castillon : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 38,23% des suffrages au premier tour à Saint-Magne-de-Castillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien député européen avaient obtenu 21,58% et 14,41% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Magne-de-Castillon gratifiée de 55,72% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 44,28% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Saint-Magne-de-Castillon seront incités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ?