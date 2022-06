Résultat de la législative à Saint-Martin-de-Crau : en direct

17:09 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Martin-de-Crau ?

Avec 32,53% des votes, au 1er tour à Saint-Martin-de-Crau, Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 21,32%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,97% et Éric Zemmour à 9,18%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question la donne et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.