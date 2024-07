Résultat des législatives 2024 à Maussane-les-Alpilles (13520) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - À Maussane-les-Alpilles, qui va prendre avantage du score de la gauche ?

Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire lors du 1er tour des législatives à Maussane-les-Alpilles. On trouvait un binôme Rassemblement National sur la première marche au premier tour, avec 46,78 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Marie-Laurence Anzalone (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.