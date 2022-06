Résultat des législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Election 2022 (83470) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Résultat des législatives 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Var

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 14538 citoyens de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de la 6ème circonscription du Var. La participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 43% (6 323 votants). Frank Giletti a enregistré 34% des suffrages dans la commune. Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 25% et 18% des voix. Les citoyens des 31 autres communes appartenant à la 6ème circonscription du Var voteront-ils comme ceux de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Frank Giletti Rassemblement National 34,31% 34,42% Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,20% 24,84% Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,80% 18,24% Elisabeth Lalesart Reconquête ! 7,55% 6,47% Jean-Michel Constans Les Républicains 6,26% 6,47% Laurence Luccioni Ecologistes 2,36% 2,30% Didier Cade Régionaliste 1,66% 1,00% Chantal Lopez Droite souverainiste 1,53% 2,01% Joël Virriat Ecologistes 1,47% 1,82% Hervé Rigaud Ecologistes 1,19% 0,92% Jean-Christophe Thiery Divers 0,72% 0,59% Louis Gueyrard Divers extrême gauche 0,58% 0,59% Daniel Rogier Divers gauche 0,37% 0,34% Participation au scrutin Circonscription Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Taux de participation 46,16% 43,49% Taux d'abstention 53,84% 56,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,49% Nombre de votants 58 855 6 323

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:47 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 15,26% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,97% et 0,99% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,22% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, des sondages aussi révélateurs ? Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec 33,89% des votes exprimés, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 22,89%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,26% et Éric Zemmour à 10,99%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être modifier ce paysage lors des législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Le chiffre clé de ces législatives 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume demeure l'abstention La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,34% dans l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 25,36% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des familles sont capables de faire le jeu du taux d'abstention à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470). 11:30 - Le score de la participation aux législatives 2022, un élément important à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Durant les précédentes législatives, 59,72% des personnes en âge de voter à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 56,72% au round deux. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Les votants de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Pour ces législatives à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les 15 bureaux de vote (de Salle des Fêtes à Mja Salle Neptune) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 14473 votants à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 13 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : les enjeux

Les électeurs de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 34% des votes au premier tour à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23% et 15% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 57% des voix, abandonnant donc 43% des votes à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.