Résultat de la législative à Saint-Méen-le-Grand : 2e tour en direct

18:06 - Des législatives prometteuses à Saint-Méen-le-Grand pour le bloc LFI-PS-EELV Le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint 22,51% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 3 bureaux de vote de Saint-Méen-le-Grand. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 13,65%, 3,27%, 2,63% et 1,85% le 10 avril. Ce qui, en cumul, donnait une réserve de voix de 21,4% à gauche de l'échiquier.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des législatives à Saint-Méen-le-Grand ? Grâce à 36,13% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Méen-le-Grand pour le 1er tour de la législative le 12 juin dernier. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent respectivement 22,51% et 19,63% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Saint-Méen-le-Grand reste l'abstention Au fil des dernières années, les 4791 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 56,81% des électeurs de Saint-Méen-le-Grand avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,76% pour le second round. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour.