Résultat des législatives à Saint-Michel-de-Maurienne - Election 2022 (73140) [PUBLIE]

12/06/22 22:23

Résultat des législatives 2022 à Saint-Michel-de-Maurienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Michel-de-Maurienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Savoie

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Savoie

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Michel-de-Maurienne a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Emilie Bonnivard a amassé 39% des voix au sein de la commune. Nathalie Krawezynski (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Marie Dauchy (Rassemblement National) reçoivent dans l'ordre 24% et 20% des votes. Les citoyens des 94 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Michel-de-Maurienne ? Le niveau de la participation s'établit à 48% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Savoie, ce qui représente 873 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Michel-de-Maurienne Emilie Bonnivard Les Républicains 33,10% 39,31% Nathalie Krawezynski Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,76% 24,39% Marie Dauchy Rassemblement National 19,57% 20,23% Xavier Trosset Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,78% 9,94% Patricia Nowak Ecologistes 2,66% 1,85% Mikaël Florio Reconquête ! 2,13% 0,69% Vincent Thomazo Droite souverainiste 1,61% 1,50% Ghislaine Socquet-Juglard Ecologistes 1,48% 1,16% Pascale Trouvé Divers extrême gauche 0,90% 0,92% Participation au scrutin Circonscription Saint-Michel-de-Maurienne Taux de participation 52,66% 47,91% Taux d'abstention 47,34% 52,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 0,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,46% Nombre de votants 39 204 873

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Michel-de-Maurienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Du côté de la Nupes, les 21,75% de Mélenchon à Saint-Michel-de-Maurienne font saliver Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives, à Saint-Michel-de-Maurienne comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 21,75% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,12% et 2,18% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 29,05% à Saint-Michel-de-Maurienne pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Saint-Michel-de-Maurienne, des sondages tout aussi révélateurs ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Michel-de-Maurienne dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 22,27% des voix à Saint-Michel-de-Maurienne, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen grimpait à 28,59% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,75% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - À Saint-Michel-de-Maurienne, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'une des clés de ces législatives 2022 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Saint-Michel-de-Maurienne. L'inflation est susceptible de pousser les habitants de Saint-Michel-de-Maurienne à se désintéresser du scrutin. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 829 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 29,84% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Michel-de-Maurienne à l'occasion des élections législatives ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Durant les élections législatives de 2017, sur les 1 839 personnes en âge de voter à Saint-Michel-de-Maurienne, 44,75% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 38,99% pour le round numéro deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Saint-Michel-de-Maurienne pour ces législatives 2022 Ces législatives sont donc lancées ! À Saint-Michel-de-Maurienne, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 9 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 1829 votants de Saint-Michel-de-Maurienne ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Saint-Michel-de-Maurienne : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 746 habitants de Saint-Michel-de-Maurienne (73) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,6% des suffrages au premier tour à Saint-Michel-de-Maurienne. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,3% et 21,8% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Michel-de-Maurienne avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 51,3% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 48,7% des voix.