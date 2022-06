En direct

19:34 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Nicolas-de-la-Grave ? Les inscrits de Saint-Nicolas-de-la-Grave avaient accordé 13,82% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de la dernière présidentielle. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,84% et 2,1% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 19,76% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Nicolas-de-la-Grave ? Avec 30,75% des suffrages exprimés, à Saint-Nicolas-de-la-Grave, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 21,64%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,82% et Jean Lassalle à 9,7%. Les indications nationales des dernières heures viendront certainement modifier ce décor et donc le résultat des législatives à Saint-Nicolas-de-la-Grave ce dimanche. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Nicolas-de-la-Grave ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Nicolas-de-la-Grave, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 24,47% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,62% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Saint-Nicolas-de-la-Grave, le score de la participation aux législatives sera un élément important Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,02% au premier tour des votants de Saint-Nicolas-de-la-Grave, contre un taux d'abstention de 50,34% au second round.