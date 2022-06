En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Saint-Nizier-sous-Charlieu, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait cumulé 15,71% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,61% et 1,56% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,17% du côté de la gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? À Saint-Nizier-sous-Charlieu, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 31,41% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 27,32%. Suivaient, avec 15,71%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,34%, Éric Zemmour. Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement transformer ce décor lors des législatives à Saint-Nizier-sous-Charlieu dimanche. Or la majorité présidentielle est tombé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Saint-Nizier-sous-Charlieu, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indéniablement la participation à Saint-Nizier-sous-Charlieu. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence sont notamment susceptibles de dépouiller les urnes de leurs électeurs à Saint-Nizier-sous-Charlieu (42190). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,94% dans la localité, contre une participation de 82,97% au premier tour, c'est-à-dire 1 052 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Saint-Nizier-sous-Charlieu ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Durant les législatives de 2017, 1 206 électeurs de Saint-Nizier-sous-Charlieu avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 51,74%), contre une participation de 45,11% pour le deuxième round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.