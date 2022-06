Résultat de la législative à Saint-Ouen-de-Thouberville : 2e tour en direct

La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 21,91% des votes au 1er tour de la législative dimanche dernier à Saint-Ouen-de-Thouberville. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,4%, 4,11%, 0,88% et 2,7% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 26,09% à Saint-Ouen-de-Thouberville pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première place pour le 1er tour

Dimanche 12 juin 2022 pour le premier round des élections législatives, les électeurs de Saint-Ouen-de-Thouberville ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 32,66% des bulletins de vote. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 27,55% et 21,91% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.