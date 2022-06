Résultat des législatives à Saint-Ouen-sur-Seine - Election 2022 (93400) [PUBLIE]

12/06/22 23:37

Résultat des législatives 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Saint-Denis

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Les habitants de Saint-Ouen-sur-Seine votant dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis ont désigné le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale au soir du premier round des élections législatives. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Saint-Ouen-sur-Seine. Les citoyens de 3 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Seine-Saint-Denis. Dans la ville, Eric Coquerel a rassemblé 57% des votes. Jeanne Dromard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 20% des suffrages. Marie Brand (Rassemblement National) recueille 6% des suffrages. Le taux d'abstention s'établit à 55% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 14 987 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Ouen-sur-Seine Eric Coquerel Nouvelle union populaire écologique et sociale - 57,13% Jeanne Dromard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 19,76% Marie Brand Rassemblement National - 5,68% Marianne Darmon Divers gauche - 2,94% François Péguillet Les Républicains - 2,35% Anne-Solenne Busch Reconquête ! - 2,29% Fouzia Zekri Divers gauche - 2,21% Madioula Aïdara Diaby Divers gauche - 1,94% Jérôme Hirigoyen Ecologistes - 1,71% Mohamed-Jamil Abid Divers gauche - 1,24% Alain Aubry Divers extrême gauche - 1,17% Francois Deroche Divers centre - 1,05% Maïa Bahloul Divers extrême gauche - 0,34% Etienna Etienne Union des Démocrates et des Indépendants - 0,19% Olga Ede Divers centre - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Ouen-sur-Seine Taux de participation - 44,79% Taux d'abstention - 55,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,74% Nombre de votants - 12 149

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Ouen-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Saint-Ouen-sur-Seine ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était limitée à Saint-Ouen-sur-Seine, le député de Marseille ayant cumulé 51,82% des suffrages dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,01% et 1,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 59,26% à Saint-Ouen-sur-Seine pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine ? Les mouvements nationaux des derniers jours rejailliront certainement sur les législatives à Saint-Ouen-sur-Seine. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Au précédent scrutin, à Saint-Ouen-sur-Seine, Jean-Luc Mélenchon remportait la tête du vote au 1er round de l'élection avec 51,82% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,32%, puis Marine Le Pen avec 7,17% et Yannick Jadot avec 6,01%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine À Saint-Ouen-sur-Seine, l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à pousser les citoyens de Saint-Ouen-sur-Seine à rester chez eux. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 26 748 personnes en âge de voter dans la ville, 33,92% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,36% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Saint-Ouen-sur-Seine, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément fort Au fil des dernières années, les 50 797 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 42,05% des personnes aptes à voter à Saint-Ouen-sur-Seine avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 36,33% au round deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Saint-Ouen-sur-Seine dispose d'un arrêté pour voter jusqu'à 19 heures La commune de Saint-Ouen-sur-Seine ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir. Une prolongation de 1 heure par rapport à l'heure normale, actée par décision du préfet, pour amener le plus grand nombre à participer. 15 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Saint-Ouen-sur-Seine soit plus que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine : les enjeux

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 51,8% des votes au premier tour à Saint-Ouen-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 21,3% et 7,2% des votes. Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour avec 82,3% des votes face à Marine Le Pen (17,7%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux législatives ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ?