Résultat de la législative à Saint-Pierre-de-Chandieu : en direct

Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Saint-Pierre-de-Chandieu ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Saint-Pierre-de-Chandieu comme dans toute la France. Le député de Marseille avait obtenu 12,92% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,11% et 1,58% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 18,61% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.