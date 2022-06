Résultat des législatives à Saint-Sernin-du-Bois - Election 2022 (71200) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Saint-Sernin-du-Bois. Les 1500 électeurs de Saint-Sernin-du-Bois votant dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention représente 51% des citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire. A l'échelle de la ville, Rémy Rebeyrotte a engrangé 31% des voix. Richard Beninger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 27% des voix. De son côté, Sandrine Baroin (Rassemblement National) décroche 26% des suffrages. Reste encore à déterminer si les habitants des 126 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Saint-Sernin-du-Bois.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31,58% des voix au premier tour à Saint-Sernin-du-Bois, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 26,86% et 13,88% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 51,65% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,35% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois. Comme partout dans l'Hexagone, les 1 811 habitants de Saint-Sernin-du-Bois ( Saône-et-Loire ) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.