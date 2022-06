En direct

19:44 - Quel résultat aux législatives de Saint-Sulpice-le-Guérétois pour les Insoumis et leurs alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Saint-Sulpice-le-Guérétois comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,18% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,89% et 3,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 26,61% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Sulpice-le-Guérétois.

16:30 - À Saint-Sulpice-le-Guérétois, des sondages aussi justes qu'en France ? Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière présidentielle à Saint-Sulpice-le-Guérétois avec 25,16% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 23,87%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 20,18% et Jean Lassalle à 6,91%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront peut-être la donne et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble est tombée tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Sulpice-le-Guérétois L'un des critères forts de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Saint-Sulpice-le-Guérétois. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,15% dans la ville, contre une participation de 79,94% au premier tour, soit 1 303 personnes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Sulpice-le-Guérétois (23000).

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Sulpice-le-Guérétois ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins. Lors des précédentes législatives, 1 666 personnes aptes à voter à Saint-Sulpice-le-Guérétois s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 57,8%), à comparer avec une participation de 46,34% pour le round numéro deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.