Résultat des législatives 2024 à Guéret : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives 2024 est indiscutablement la participation. L'abstention a atteint 35,98% à Guéret lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,73% des électeurs de la ville, contre une abstention de 32,96% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,35% au premier tour et 52,64% au deuxième tour. La nouvelle perception de la vie politique pourrait potentiellement faire augmenter le pourcentage de participation à Guéret (23000).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Guéret

Dans la ville de Guéret, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 13,44% des résidents sont des enfants, et 30,27% ont plus de 60 ans. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1903,53 € par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (18,89%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,13%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Guéret mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,7% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.