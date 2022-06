Résultat des législatives à Saint-Vivien-de-Médoc - Election 2022 (33590) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Résultat des législatives 2022 à Saint-Vivien-de-Médoc

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Vivien-de-Médoc est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Saint-Vivien-de-Médoc. Au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde, les électeurs de Saint-Vivien-de-Médoc ont désigné la candidature Rassemblement National. Le taux de participation s'élève à 55% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour cette circonscription électorale. Grégoire de Fournas a accumulé 39% des votes. En 2e position, Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 23% des suffrages. Enfin, Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 19% des voix. Cependant, le résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde peut encore évoluer si les électeurs des 54 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Vivien-de-Médoc.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Vivien-de-Médoc Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 39,35% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 18,68% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 23,41% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 3,36% Stephane Sence Divers droite 4,23% 7,35% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 3,24% Benoît Simian Divers centre 3,68% 1,62% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 1,62% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,25% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,12% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Vivien-de-Médoc Taux de participation 49,56% 54,76% Taux d'abstention 50,44% 45,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 2,52% Nombre de votants 59 956 834

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Vivien-de-Médoc sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:21 - Quel score pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Saint-Vivien-de-Médoc ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,57% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Vivien-de-Médoc il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,96% et 1,37% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 19,9% à Saint-Vivien-de-Médoc pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Vivien-de-Médoc ? Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection à Saint-Vivien-de-Médoc avec 37,15% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 21,86%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,57% et Éric Zemmour à 6,83%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Saint-Vivien-de-Médoc Le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère clé du scrutin législatif 2022 à Saint-Vivien-de-Médoc. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet détourner l'attention des citoyens de Saint-Vivien-de-Médoc (33590) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,73% au premier tour, soit 1 199 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Vivien-de-Médoc lors des législatives ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, durant les législatives, 50,77% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Vivien-de-Médoc avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,05% pour le tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Saint-Vivien-de-Médoc L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Saint-Vivien-de-Médoc et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la ville peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Saint-Vivien-de-Médoc : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Saint-Vivien-de-Médoc (33) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 37% des voix au premier tour à Saint-Vivien-de-Médoc. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 17% des suffrages. Le choix des électeurs de Saint-Vivien-de-Médoc était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (56% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?