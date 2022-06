Résultat de la législative à Saint-Witz : 2e tour en direct

En direct

18:14 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Saint-Witz il y a une semaine Une des clés de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Witz, son représentant avait cumulé 15,7% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,97%, 2,85%, 0,8% et 1,52% le 10 avril. Ce sont donc 21,14% d'électeurs en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Saint-Witz.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Witz ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 30,6% des votes à l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 27,54% et 15,7% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Witz ? Au cours des dernières années, les 2485 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention s'élevait à 51,83% dans la commune de Saint-Witz au premier tour. L'abstention était de 45,51% au tour deux. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour contre 44,6% en 2012.