Résultat de la législative à Saint-Yorre : en direct

12/06/22 10:59

Comme partout dans le pays, les 2 613 votants de Saint-Yorre ( Allier ) seront amenés à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31,2% des voix au premier tour à Saint-Yorre. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,1% et 16,0% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en captant 50,5% des suffrages face à Marine Le Pen (49,5%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.