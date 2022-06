Résultat de la législative à Sainte-Colombe : 2e tour en direct

En direct

18:48 - La 2e position à Sainte-Colombe pour le bloc des Insoumis Le nombre de votants du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces élections législatives dans toute la France. L'Insoumis avait atteint 19,77% des suffrages à Sainte-Colombe il y a une semaine. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,9%, 6,05%, 1,6% et 1,34% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc se fixer un total théorique de 26,89% à Sainte-Colombe pour ces élections légilsatives.

15:30 - À Sainte-Colombe, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Grâce à 33,59% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sainte-Colombe le 12 juin dernier lors du premier round des élections législatives. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 19,77% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National ramasse 18,35% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.

13:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Sainte-Colombe ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Pendant les précédentes élections législatives, sur les 1423 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Colombe, 53,06% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 45,19% au second tour.