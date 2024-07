Résultat des législatives 2024 à Vienne : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

20:02 - À Vienne, les résultats des législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Vienne ont placé en tête Cécile Michel (Union de la gauche), qui a engrangé 34,06% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) et Jean-Claude Lassalle (Les Républicains) avec respectivement 26,72% et 19,75% des votants. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 8ème circonscription de l'Isère, puisque c'est Hanane Mansouri qui s'y imposait, avec cette fois 39,92% devant Cécile Michel avec 24,5% et Caroline Abadie avec 20,49%. De quoi installer un contexte différent aux habitants de la zone au deuxième tour.

19:21 - Vienne : un autre regard sur l'abstention aux dernières élections Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation au premier tour des législatives 2024 à Vienne s'est intensifiée de 14 points, atteignant 67,88%. Lors du dernier scrutin européen, 19 200 inscrits sur les listes électorales de Vienne avaient effectivement pris part au scrutin (soit 53,09%), à comparer avec une participation de 49,3% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Vienne L'un des facteurs clés du scrutin législatif est indiscutablement le taux de participation. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Vienne était de 67,88%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,91% au premier tour. Au deuxième tour, 42,82% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,49% des électeurs de la ville. La participation était de 68,77% au deuxième tour, soit 13 159 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des foyers français, combinée avec les préoccupations liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à ramener les électeurs de Vienne dans les bureaux de vote.

17:29 - Les données démographiques de Vienne révèlent les tendances électorales À Vienne, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,23%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 587 €/an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 9 425 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,51% et d'une population étrangère de 10,26% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Vienne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,34% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.