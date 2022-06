20:11 - Du côté de la gauche, les 17,9% de Mélenchon à Sainte-Colombe regardés de près

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Sainte-Colombe, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat de gauche avait cumulé 17,9% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,05% et 1,6% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 25,55% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.