Résultat de la législative à Sainte-Foy-lès-Lyon : en direct

18:48 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Sainte-Foy-lès-Lyon ?

Dans les 19 bureaux de vote de Sainte-Foy-lès-Lyon, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 16,38% des suffrages le dimanche 10 avril. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,13% et 1,87% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 23,38% à Sainte-Foy-lès-Lyon pour ce premier tour.