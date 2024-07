Résultat des législatives 2024 à Oullins : les premiers chiffres du 2e tour

À Oullins, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux de participation. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Oullins était de 30,96%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,54% des électeurs de la ville. L'abstention était de 22,4% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,02% au premier tour. Au second tour, 50,51% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Oullins ce soir ? L'inflation dans le pays et ses retombées sur la vie des Français seraient de nature à avoir un impact sur les choix que feront les habitants d'Oullins (69600).

17:29 - Les défis socio-économiques d'Oullins et leurs implications électorales

Comment les électeurs d'Oullins peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,76%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (30,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 9 026 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,26% et d'une population immigrée de 11,78% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,09% à Oullins, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.