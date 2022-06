Résultat de la législative à Sainte-Luce : en direct

12/06/22 11:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Luce sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:13 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Sainte-Luce C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Sainte-Luce, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 14 candidats qui sont sur la ligne de départ pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 7915 inscrits de Sainte-Luce ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 10 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Luce

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainte-Luce comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste David Dinal Divers gauche Richard Darius Mirande Divers gauche Karine Therese Ecologistes David Thérèse Limery Divers gauche Laurence Tiberinus Ensemble ! (Majorité présidentielle) Edouard Tinaugus Divers gauche Ruddy Duville Divers gauche Philippe Petit Union des Démocrates et des Indépendants Nicolas Occolier Rassemblement National Célia Sainte-Rose Reconquête ! Jean-Philippe Nilor Régionaliste Mélanie Sulio Divers extrême gauche Jean-Marc Lusbec Les Républicains Alfred Marie-Jeanne Régionaliste

Législatives 2022 à Sainte-Luce : les enjeux

Comme partout en France, les 9 863 votants de Sainte-Luce (972) seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 53,8% des voix au premier tour à Sainte-Luce. L'ancien parlementaire européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,6% et 11,2% des votes. Marine Le Pen était, en dernier lieu, ressortie en tête du second tour en rassemblant 56,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43,6% des voix. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ?