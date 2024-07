Résultat des législatives 2024 à Rivière-Salée : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Rivière-Salée et leurs implications électorales

Dans la ville de Rivière-Salée, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,0% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 141 € par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (41,93%) et le nombre de résidences HLM (22,07% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Rivière-Salée mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,62% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.