Résultat des législatives 2024 au Vauclin : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives au Vauclin ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 au Vauclin s'élevait à 26,33%, dimanche dernier. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 41,77% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 36,34% au premier tour, soit 2 938 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 18,06% au premier tour et 22,02% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir au Vauclin ?

17:29 - Le Vauclin : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans la ville du Vauclin, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 26,74%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (68,24%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 847 € par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,40%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (16,76%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Vauclin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 42,73% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.