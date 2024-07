Résultat des législatives 2024 à Ducos : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Le poids démographique et économique de Ducos aux législatives

Quel impact auront les électeurs de Ducos sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 472 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,52%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 263 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (39,67%) et le nombre de résidences HLM (14,19% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Ducos mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,63% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.