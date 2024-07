Résultat des législatives 2024 au Marin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales au Marin : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et le contexte socio-économique du Marin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 14,36% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,44% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 520 euros par an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (42,14%) et le nombre de résidences HLM (19,39% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction au Marin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,99% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.