Résultat des législatives 2024 à Saint-Esprit : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Esprit, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Esprit a atteint 72,67%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 56,92% des électeurs de l'agglomération, contre une abstention de 60,49% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 79,17% au premier tour. Au second tour, 73,37% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Esprit ?

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Esprit : perspectives électorales

Dans la ville de Saint-Esprit, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 15,1% des résidents sont des enfants, et 8,27% de plus de 75 ans. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 442 euros par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (35,75%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,41%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Esprit mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,55% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.