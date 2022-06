Résultat de la législative à Salazie : en direct

12/06/22 11:25

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Salazie ( La Réunion ) seront invités à participer aux législatives comme tous les Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Salazie, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 32% et 20% des suffrages. Le choix des électeurs de Salazie était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (66% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 34% des voix. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?