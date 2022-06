Résultat de la législative à Salies-de-Béarn : en direct

En direct

19:23 - Quel score pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Salies-de-Béarn ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 19,51% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Salies-de-Béarn il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,0% et 2,37% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,88% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Salies-de-Béarn ? Le président-candidat avait obtenu 25,86% des voix à Salies-de-Béarn, lors de la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait atteint 18,15% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,51% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement bouleverser ce tableau lors des législatives à Salies-de-Béarn ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité est tombée à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Salies-de-Béarn ? L'un des critères forts de ces élections législatives 2022 sera sans nul doute le taux d'abstention à Salies-de-Béarn. Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Au second tour de la présidentielle, sur les 3 803 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 74,51% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,54% au premier tour, ce qui représentait 2 911 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Salies-de-Béarn ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 3 650 personnes en âge de voter à Salies-de-Béarn, 54,0% étaient allées voter au premier tour, contre un taux de participation de 50,85% pour le deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.