Résultat de la législative à Salles-d'Aude : en direct

12/06/22 11:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Salles-d'Aude sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:11 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Salles-d'Aude pour ces législatives 2022 Ces élections législatives sont donc lancées ! À Salles-d'Aude, il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les 14 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2695 inscrits de Salles-d'Aude ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Salles-d'Aude

Les élections législatives 2022 auront lieu à Salles-d'Aude comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Aude

Tête de liste Liste Edouard Rocher Parti radical de gauche Frédéric Falcon Rassemblement National Baptiste Vasseur Divers gauche Valérie Montero-Valle Ecologistes Gérard Lenfant Divers Francis Thomas Droite souverainiste Christian Calgaro Divers centre Viviane Thivent Nouvelle union populaire écologique et sociale Cyril Cambon Ecologistes Annette Vigier Divers extrême gauche Jean-François Daraud Reconquête ! Alain Perea Ensemble ! (Majorité présidentielle) Quentin Estrade Les Républicains Fabien Mirabile Ecologistes

Législatives 2022 à Salles-d'Aude : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des votes au premier tour à Salles-d'Aude, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien 3e homme de la dernière élection avaient obtenu 22% et 15% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Salles-d'Aude gratifiée de 56% des suffrages, abandonnant ainsi 44% des voix à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les habitants de Salles-d'Aude (Aude) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.