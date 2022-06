Résultat de la législative à Samer : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Samer ? Les habitants de Samer avaient concédé 13,53% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,61% et 0,87% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 16,01% à Samer pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Samer, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Avec 40,22% des votes, au 1er round à Samer, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 28,42%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,53% et Éric Zemmour à 4,76%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours infléchiront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle a chuté tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Samer L'un des critères principaux de ces législatives sera le taux de participation à Samer. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure d'impacter la participation à Samer (62830). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,55% dans la localité. L'abstention était de 22,87% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Samer ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des dernières consultations politiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,02% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Samer. Le taux de participation était de 40,85% pour le tour deux.