18:53 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Sassenage ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Sassenage comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,41% des suffrages en avril dernier sur place. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,49% et 1,9% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement viser 27,8% à Sassenage pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Sassenage ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la dernière élection présidentielle à Sassenage avec 30,15% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 23,51%, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,41% et Éric Zemmour à 6,81%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives à Sassenage, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Sassenage ? À Sassenage, l'un des facteurs décisifs des élections législatives 2022 sera indiscutablement le niveau de participation. Le conflit armé ukrainien est notamment susceptible de faire le jeu du taux d'abstention à Sassenage (38360). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,33% dans l'agglomération. L'abstention était de 18,43% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Sassenage, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément clé Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des précédentes élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 58,15% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Sassenage, à comparer avec une abstention de 51,31% pour le second round.