Résultat de la législative à Saulxures-lès-Nancy : en direct

Les inscrits de Saulxures-lès-Nancy avaient donné 17,47% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,2% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 24,54% à Saulxures-lès-Nancy pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saulxures-lès-Nancy ?

A la dernière élection présidentielle, à Saulxures-lès-Nancy, Emmanuel Macron figurait en tête avec 31,8% des voix, devant Marine Le Pen à 24,97%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 17,47% et Éric Zemmour à 6,79%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront sans doute ce paysage lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.