Résultat de la législative à Sceaux : en direct

17:19 - À Sceaux, des sondages aussi parlants qu'en France ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Sceaux, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 40,79% des suffrages. En seconde position, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,72%, puis Valérie Pécresse à 9,82% et Éric Zemmour à 7,89%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours changeront sans doute ce tableau lors des législatives à Sceaux. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN, lui, a courru après les 20%.