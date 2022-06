Résultat de la législative à Schiltigheim : en direct

En direct

18:46 - Du côté de la gauche, les 36,26% de Jean-Luc Mélenchon à Schiltigheim donnent de l'espoir Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Schiltigheim. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,4% et 1,84% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total espéré de 44,5% pour le bloc de gauche.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Schiltigheim ? À Schiltigheim, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 36,26% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 25,96%, puis, avec 15,03%, Marine Le Pen et enfin, à 6,4%, Yannick Jadot. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler cette donne lors des législatives à Schiltigheim au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Schiltigheim demeure l'abstention À Schiltigheim, l'un des facteurs forts du scrutin législatif sera indiscutablement le taux de participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 35,67% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 30,63% au premier tour. La flambée des prix qui plombe les finances des familles combinée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple capables de faire le jeu de l'abstention à Schiltigheim.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Schiltigheim ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Au moment des dernières législatives, 18 131 inscrits sur les listes électorales de Schiltigheim avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 41,13%). Le taux de participation était de 33,16% pour le round deux.